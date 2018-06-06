Валюта в четвер подорожчає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 7 червня: 100 USD – 2616.2366 грн; 100 EUR – 3078.0024 грн; 10 RUR – 4.2193 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2616.2366 (6 червня – 2615.6210)

100 EUR – 3078.0024 (6 червня – 3053.7375)

10 RUR – 4.2193 (6 червня – 4.2200)

У середу, 6 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,15/26,16 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,77/30,78 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1624 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 542 угоди на суму 372,30 млн дол.