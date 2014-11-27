Найбільший виробник нафти в Африці Нігерія девальвувала нацвалюту

Центральний банк Нігерії девальвував національну валюту найра на 8,3%, повідомляє ТАСС.

Глава банку Годвін Емефіеле заявив, що рішення викликане падінням світових цін на нафту. Тепер 1 долар коштує 168 замість 155 найр, що все одно нижче обмінного курсу "чорного ринку", де долар продають за 184 найри.

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Останній раз Нігерія девальвувала національну валюту в 2011 році, коли долар став коштувати на 5 найр дорожче.

Нігерія є найбільшим африканським виробником нафти, яка приносить 70% доходів бюджету. Однак країна сильно залежить від імпорту, і девальвована валюта здатна викликати сплеск інфляції.

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