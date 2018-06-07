Більше половини українців не довіряють банкам – дослідження

У 2015 році цей показник становив 19%.

Фінансова криза в Україні з закриттям близько 90 банків підвищив рівень недовіри вкладників до банківської системи до 53% у 2017 році з 19% у 2015.

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Про це йдеться в дослідженні компанії InMind, проведеного на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

"Значно частіше причиною відмови від зберігання коштів на депозиті в банку люди стали називати недовіру до банків: 19% респондентів в 2015 році і 53% - у 2017", - йдеться в матеріалах дослідження, наявних у розпорядженні УНІАН.

Також за результатами опитування зріс показник респондентів, які не зберігають кошти в банках: до 48% у 2017 році з 33% у 2015.

Зазначається, що 12% опитаних мають строковий депозит у банку, тоді як раніше цей показник становив 26%.

Також спостерігається значне зниження зацікавленості в інформації про фінансові послуги загалом. Якщо в 2015 році зацікавленість виявляли 25% респондентів - жителів міст з населенням понад 50 тисяч осіб, то в 2017 році цей показник знизився до 9%.

Як зазначила в ході презентації результатів дослідження заступник керівника проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка, довіра до банківських установ в Україні перебуває на надзвичайно низькому рівні.

«Довіра до фінансових установ приблизно перебуває на рівні 20%, але відсоток тих, хто повністю довіряє фінансовим установам або регуляторам фінансового сектору, становить 3%», - сказала вона.

При цьому Вітка зазначила, що аналогічний показник у Чехії становить 80%, а також невтішними є результати дослідження рівня захисту прав споживачів фінансових послуг, що позначається на ставленні громадян до банківських послуг.

Згідно з презентацією результатів опитування, метою дослідження було з'ясувати обізнаність споживачів фінансових послуг в Україні про діючу систему гарантування вкладів, і більшість респондентів - 52% - виявилися добре обізнаними з фактом існування Фонду гарантування вкладів.

Також у презентації зазначено, що опитування проводилось методом інтерв'ю з використанням анкети-опитувальника з 61 питання з 18 по 28 грудня 2017 року серед користувачів фінансових послуг, які досягли повноліття (18 років) і заявили інтерв'юерам про наявність інтересу до інформації про фінансові послуги в Україні. Всього було опитано 2006 респондентів з усіх областей та типів населених пунктів України, за винятком тимчасово окупованих Росією територій.

Довідка УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу протягом 50 років. В Україні допомога USAID зосереджена на трьох напрямках: охорона здоров'я, економічне зростання, демократія та управління державою. Починаючи з 1992 року агентство надало нашій країні технічну й гуманітарну допомогу на суму 1,8 млрд дол. США.

У березні поточного року USAID відкрило в Україні нову чотирирічну програму «Трансформація фінансового сектору» загальним обсягом 23 млн дол., у рамках якої керівництво програми разом із українською владою працює за напрямками підвищення довіри споживачів фінансових послуг, трансформації небанківського фінансового сектору, застосування електронних сервісів, реформування пенсійної системи, а також інформаційно-просвітницької роботи з уразливими групами населення.