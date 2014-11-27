Приватні банки Росії попросили дати їм гроші з Фонду національного добробуту

Приватні російські банки просять дати їм кошти з Фонду національного добробуту (ФНБ), пише в четвер газета "Ведомости", якій повідомили про це три чиновники фінансово-економічного блоку уряду і підтвердив високопоставлений чиновник.

За даними видання, просять ті банки, які отримували субординовані кредити Внєшшекономбанку під час кризи 2008-2009 років. Кредити на 404 млрд рублів отримали тоді 17 банків. По суті, це були ті ж гроші ФНБ: кошти фонду розмістили на депозиті в ВЕБе під 6,25% до 2019 року і 7,25% до 2020 року; ВЕБ видав їх банкам під 6,5 і 7,5%. Це підвищило достатність їхнього капіталу.

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Але за п'ять років до погашення субординованого кредиту його розмір, який враховується при розрахунку капіталу, починає зменшуватися на 20% в рік; за кризовими кредитами це почнеться в 2015 році. Тепер банки просять переформатувати кредит, що дозволить зберегти норматив достатності, описує схему один із чиновників.

Влітку чиновники дозволили банкам-позичальникам ВЕБу конвертувати борг у привілейовані акції, а Сбербанку можна було вибрати: або акції, або безстроковий борг терміном до 50 років. Приватні банки також просили конвертувати їх борги у безстрокові і скаржилися, що такого для них не передбачено.

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Тепер гроші будуть направлятися в банки прямо з ФНБ. Процедура може виглядати так, знає інший чиновник: банки погасять кредит перед ВЕБом, він поверне їх Мінфіну, ці кошти Мінфін знову видасть з ФНБ в одному з двох видів. Можна поповнити капітал першого рівня - будуть придбані привілейовані акції банків; можна замінити кредит ВЕБу на субординований кредит (або інший інструмент) з ФНБ.

"Другий варіант кращий - у нас є бажання зберегти цю допомогу в капіталі другого рівня", - говорить високопоставлений чиновник. Це, по суті, пролонгація, кредит знову стає робочим, зазначає інший чиновник.