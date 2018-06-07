Рада відправила у відставку міністра фінансів Данилюка

В. о. міністра фінансів буде перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

Верховна Рада України підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення з займаної посади міністра фінансів Олександра Данилюка.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 254 народних депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У своєму виступі перед голосуванням Данилюк зазначив, що йшов на пост міністра, щоб будувати ефективну, сучасну фінансову систему, а також боротися з корупцією і розбазарюванням державних коштів.

«Зараз ви будете голосувати щодо моєї відставки. Мені інкримінують те, що я виніс «сор із ізби». Вираз, у якого навіть немає відповідника в українській мові», — сказав Данилюк перед звільненням.

Міністр також додав, що не бачить нічого протиправного у написаному міжнародним кредиторам України листі.

«Написаний мною лист очевидний, він містить очевидні факти. Більше року Державна фіскальна служба має напівлегітимного і повністю керованого керівника, тому реформа цього найважливішого органу не відбувається. Робота ДФС пронизана корупцією і конфліктами інтересів», — заявив Данилюк.

Данилюк підкреслив, що така ситуація є типовою для всіх важливих органів в Україні, що, за його словами, дискредитує нашу країну перед міжнародними партнерами.

«Треба ухвалювати державні рішення, а не керуватися підлітковими комплексами, які будуть коштувати державі мільярди», - додав він.

Відповідаючи на звинувачення у захисті інтересів міжнародних організацій, Данилюк зазначив, що українці більше довіряють цим організаціям, ніж українській владі, і співпраця з ними є єдиною альтернативою співпраці з Росією.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що поведінка міністра фінансів Данилюка на засіданні уряду було неприпустимою і емоційною, а направлений ним лист послам «Великої сімки» є роботою проти держави, і у Данилюка був час, щоб виправити ситуацію.

«Я прошу сьогодні вас, як керівник українського уряду, підтримати моє подання про відставку міністра фінансів України. Там сильна команда. Ми будемо нормально, якісно далі працювати», - сказав Гройсман.

При цьому він зазначив, що шкодує про те, що міністр фінансів не зрозумів причин його подання про відставку. «Усі винні, але тільки не він. Але у цієї позиції немає майбутнього, в тому числі і політичного», - підкреслив очільник уряду.

В. о. міністра фінансів буде перша заступниця Данилюка Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 6 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман надіслав до Верховної Ради подання про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

У зв'язку з тим, що Данилюк, як він неодноразово заявляв, сам подавати у відставку не збирається, прийняти рішення про його звільнення може Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра.

Данилюк, коментуючи подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення в парламент, заявив про спроби втягнути його в «політичну корупцію», вимагаючи підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів».

Довідка УНІАН. Міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугрімової, про що він клопочеться вже протягом двох років.

Після Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.