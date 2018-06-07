За п'ять місяців великі платники заплатили безпрецедентну суму податку на прибуток

За п'ять місяців 2018 року великі платники податків сплатили 132,2 млрд грн податків - 21,7 млрд грн або на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Відчутно зросли надходження від ПДВ – на 14,4%, з 51,2 млрд грн в минулому році до 58,5 млрд грн в 2018, але ще більше – податок на прибуток: з 20,2 до 38,2 млрд грн – тобто, на 89%.

«Левова частка цих грошей надійшла завдяки НАК «Нафтогаз», який задекларував безпрецедентний прибуток замість збитків, які показував у попередні роки, - прокоментував ситуацію начальник Офісу великих платників податків в інтерв'ю спеціалізованому виданню TaxLink. - Але це не єдина причина. Приріст податку на прибуток ми спостерігаємо щороку и в 2018 році прогнозували його на рівні як мінімум 20%». За словами Бамбизова, такий прогноз пов'язаний із зростанням економіки, і з проведенням активної роботи по скороченню збитків великими платниками податків. Ця позитивна динаміка спостерігається вже кілька років підряд. «У цій сфері закладені чималі резерви», - підсумував чиновник.