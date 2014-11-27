Євро в російських банках піднявся вище 60 рублів
10:56, 27 листопада 2014Фінанси
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Рубль уже протягом тривалого часу стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу проти Росії.
Готівковий євро в Росії різко підскочив угору / replika.md
Європейська валюта в російських банках на 11:30 мск подорожчала до 60,05 рубля.
Це випливає з інформації, розміщеної РБК.
Готівковий долар на зазначений момент часу піднявся до 48,01 рубля.
Як повідомляв УНІАН, російський рубль уже протягом тривалого часу стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу щодо Росії через її агресію проти України, зокрема окупацію Криму.
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