Обсяг українського експорту через офшори впав у 10 разів - фіскальна служба

Обсяг експорту українських товарів через офшорні зони у січні-вересні поточного року в грошовому еквіваленті впав до 334 млн дол., що склало 0,8% від загального обсягу експорту за зазначений період і виявилося в 9,7 разу менше показника обсягів експорту через офшори в 2013 році, повідомив журналістам голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

«За аналогічний період 2013 року експорт товарів через офшори становив 3,2 млрд дол.», - зазначив Білоус.

За його даними, 98% «офшорного» експорту пройшло через Британські Віргінські острови (173 млн дол.), Сент-Вінсент і Гренадіни (81 млн дол.), Маршальські острови (31 млн дол.), Сейшельські острови (23 млн дол.), Сент-Кітс і Невіс (13 млн дол.) і Беліз (9 млн дол.).

«Експорт через Кіпр за 9 місяців становив 1,2 млрд грн, що в порівнянні з аналогічним показником 2013 року на 352 млн грн, або 42%, менше», - зазначив Білоус.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2014 року Україна як член Секретаріату Глобального форуму з прозорості та обміну податковою інформацією отримала можливість для здійснення взаємного податкового співробітництва з низкою країн офшорної юрисдикції. У цей перелік увійшли Ангілья, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Кайманові острови, Гібралтар, Острів Мен (Великобританія), Аруба, Кюрасао, Сінт-Мартен (Нідерланди), Фарерські острови, і Гренландія (Данія), а також Монсеррат і острови Теркс і Кайкос, де конвенція вже діє.