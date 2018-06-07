Держказначейство відшкодувало платникам податків ПДВ на 40 мільярдів

З початку поточного року залишки невідшкодованого податку на додану вартість істотно скоротилися майже на 5 мільярдів гривень - і зараз становлять 10 мільярдів гривень.

Державна казначейська служба в січні-квітні поточного року відшкодувала великим платникам податків 39,4 мільярда гривень ПДВ, що становить 72% від загального обсягу відшкодування ПДВ по Україні. Читайте такожЗа п'ять місяців великі платники заплатили безпрецедентну суму податку на прибуток Про це повідомила прес-служба Офісу великих платників податків. Згідно з повідомленням, 15,6 мільярда гривень отримали підприємства агропромислового комплексу, 14,4 мільярда гривень - металургійної галузі. За даними офісу, з початку поточного року залишки невідшкодованого податку на додану вартість істотно скоротилися майже на 5 мільярдів гривень - і зараз становлять 10 мільярдів гривень. Як повідомляв УНІАН, у квітні платникам податків було відшкодовано 9,946 мільярда гривень ПДВ, що на 1,4% менше, ніж у березні поточного року.

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