Данилюк розповів, що робитиме після своєї відставки

Екс-міністр фінансів пообіцяв робитиме все для того, щоб продовжувалася співпраця України з МВФ.

Олександр Данилюк заявив, що визначиться, чим займатиметься після відставки з посади міністра фінансів України.

Читайте такожХто керуватиме Мінфіном замість Данилюка: депутат дав прогноз розвитку подій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після ухвалення рішення парламенту про його відставку.

«Я визначусь, чим я буду займатися…Я досить активна людина, я сповнений сил, і я буду рухатись вперед», - сказав він.

За словами Данилюка, він робитиме все для того, щоб продовжувалася співпраця України з Міжнародним валютним фондом.

«Ну, звичайно, якісь помилки я вже не зможу виправити, бо я вже не в уряді. Але я буду використовувати свої стосунки, свою репутацію з цією організацією, зі Світовим банком, щоб все ж таки у нас далі продовжувалася ця співпраця. Тому що вона є визначальною для реформ в Україні і для того, щоб наші фінанси були збалансовані», - зазначив екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.

За відповідне рішення проголосували 254 народних депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У своєму виступі перед голосуванням Данилюк зазначив, що йшов на посаду міністра, з наміром будувати ефективну, сучасну фінансову систему, а також боротися з корупцією і розбазарюванням державних коштів.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що поведінка міністра фінансів Данилюка на засіданні уряду було неприпустимою і емоційною, а направлений ним лист послам «Великої сімки» є роботою проти держави. При цьому Гройсман сказав, що шкодує про те, що міністр фінансів не зрозумів причин його подання про відставку.

23 травня на засіданні уряду Данилюк різко відреагував на відсутність у порядку денному питання про призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопотався вже протягом двох років.

Після цього Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цю посаду йому нав'язують наближених до президента людей.

Гройсман 6 червня направив до Верховної Ради подання про звільнення міністра фінансів.

Данилюк обіймав цю посаду з квітня 2016 року після призначення Гройсмана прем'єр-міністром замість Арсенія Яценюка.