Російський рубль різко впав, утративши останню підтримку

Рубль упав при відкритті біржових торгів четверга в очікуванні подальшого падіння цін на нафту після сьогоднішньої зустрічі ОПЕК і без серйозних продажів валюти експортерами, що пішли в тінь після сплати ПВКК, повідомляє Reuters.

"Рубль продовжує здавати позиції. Експортери при такій динаміці курсу вирішили взяти паузу в продажах, що остаточно позбавило національну валюту підтримки. Крім того, ситуація на сировинних майданчиках також діє проти рубля", - сказав Олексій Єгоров із Промсвязбанка.

Становище посилює низька ліквідність російського ринку після скасування Центробанком регулярних інтервенцій, через що до істотних коливань курсу призводять порівняно невеликі обсяги угод.

До цього додається і фактор свята в США, Дня подяки, через що зазвичай різко звужується ліквідність уже на глобальному рівні. Торги в парі долар/рубль розрахунками "сьогодні" у четвер також не проводяться.

Читайте такожРосія вже не хоче скорочувати видобуток нафтиРозрахунками "завтра" долар на 10.20 мск оцінювався на Московській біржі в 47,63 рубля, що на піввідсотка вище попереднього закриття. На початку торгів долар досяг позначки 47,86 вперше з 7 листопада.

Євро на цей час зріс на три чверті відсотка до 59,65 рубля.

Бівалютний кошик набирає 30 копійок і оцінюється в 53,04 рубля.

Північноморська суміш Brent сьогодні впала на чотирирічний мінімум $76,28 за барель напередодні засідання ОПЕК, поточні котирування близько $76,50 і втрати з початку дня перевищують півтора відсотка.

Нафта дешевшає за рахунок очікувань ринку, що ОПЕК не знизить видобуток на сьогоднішній нараді, оскільки напередодні кілька країн, зокрема лідер картелю Саудівська Аравія, повідомили, що не будуть пропонувати подібних заходів.