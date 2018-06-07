Співпраця з МВФ: після закону про антикорупційний суд потрібно домовитися про ціни на газ

За словами радника прем'єр-міністра Міклоша, ключовою умовою продовження співпраці з МВФ було прийняття закону про антикорупційний суд, однак це не усуває необхідності врегулювання двох умов, що залишилися.

Уряд України після ухвалення Верховною Радою закону про антикорупційний суд, який повинен відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії, має провести переговори з Міжнародним валютним фондом про ціну на газ для населення та заходи щодо скорочення дефіциту державного бюджету.

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Про це заявив голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України Іван Міклош на форумі в Києві.

«Треба буде вести переговори, говорити з Міжнародним валютним фондом про це питання (про ціну на газ для населення - УНІАН). Ще одна проблема - це дефіцит бюджету, який є вищим, аніж передбачалося в законі про бюджет. Потрібно буде вживати додаткових заходів щодо зниження цього дефіциту», - сказав він.

Міклош наголосив, що ключовою умовою продовження співробітництва з МВФ було прийняття закону про антикорупційний суд, однак це не усуває необхідності врегулювання двох умов, що залишилися.

«Їхня позиція була така: антикорупційний суд - найважливіше, але також інші дві передумови (для продовження співпраці - УНІАН) мають бути забезпечені», - наголосив радник прем'єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом передбачено, що з ініціативи не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол. Крім того, продовження співробітництва з Фондом є умовою надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, а також дасть змогу уряду залучати кошти приватних інвесторів на більш вигідних умовах. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, припинення співробітництва з МВФ призведе до необхідності секвестру (скорочення) державного бюджету України у 2018 році на 4 млрд дол.

Крім прийняття закону про антикорупційний суд, Україна для продовження співробітництва з МВФ має привести ціни на газ для населення до ринкового рівня і забезпечити зниження дефіциту бюджету.