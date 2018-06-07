Співпраця з МВФ: після закону про антикорупційний суд потрібно домовитися про ціни на газ
Уряд України після ухвалення Верховною Радою закону про антикорупційний суд, який повинен відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії, має провести переговори з Міжнародним валютним фондом про ціну на газ для населення та заходи щодо скорочення дефіциту державного бюджету.
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Про це заявив голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України Іван Міклош на форумі в Києві.
«Треба буде вести переговори, говорити з Міжнародним валютним фондом про це питання (про ціну на газ для населення - УНІАН). Ще одна проблема - це дефіцит бюджету, який є вищим, аніж передбачалося в законі про бюджет. Потрібно буде вживати додаткових заходів щодо зниження цього дефіциту», - сказав він.
Міклош наголосив, що ключовою умовою продовження співробітництва з МВФ було прийняття закону про антикорупційний суд, однак це не усуває необхідності врегулювання двох умов, що залишилися.
«Їхня позиція була така: антикорупційний суд - найважливіше, але також інші дві передумови (для продовження співпраці - УНІАН) мають бути забезпечені», - наголосив радник прем'єр-міністра.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд.
Законом передбачено, що з ініціативи не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.
Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол. Крім того, продовження співробітництва з Фондом є умовою надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, а також дасть змогу уряду залучати кошти приватних інвесторів на більш вигідних умовах. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, припинення співробітництва з МВФ призведе до необхідності секвестру (скорочення) державного бюджету України у 2018 році на 4 млрд дол.
Крім прийняття закону про антикорупційний суд, Україна для продовження співробітництва з МВФ має привести ціни на газ для населення до ринкового рівня і забезпечити зниження дефіциту бюджету.