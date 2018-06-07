Кабмін призначив Маркарову в.о. голови Мінфіну
Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків голови Міністерства фінансів на першого заступника міністра Оксану Маркарову.
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Згідно з повідомленням на сайті уряду, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду.
У повідомленні зазначається, що до виконання обов'язків міністра Маркарова приступить завтра, 8 червня.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.
Міністр на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання про призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопотався вже протягом двох років.
Після цього Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цю посаду йому нав'язують наближених до президента людей.
Данилюк обіймав цю посаду з квітня 2016 року після призначення Гройсмана прем'єр-міністром замість Арсенія Яценюка.