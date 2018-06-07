Двоє заступників міністра фінансів підуть у відставку слідом за Данилюком - джерело

Чиновники працювали в міністерстві з травня 2016 року.

Двоє заступників міністра фінансів Юрій Буца та Сергій Марченко вирішили подати у відставку після ухвалення Верховною Радою у четвер, 7 червня, рішення звільнити очільника Мінфіну Олександра Данилюка.

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Про це повідомило УНІАН джерело в міністерстві.

"Марченко і Буца прийняли рішення піти з міністерства слідом за Данилюком", - сказав співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. Юрій Буца та Сергій Марченко були призначені заступниками міністра у травні 2016 року. Буца курирував питання боргової політики, співпраці з міжнародними організаціями та управління європейської інтеграції, Марченко - питання фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.