МВФ прокоментував відставку Данилюка: висловив стурбованість

Фонд назвав Данилюка «твердим прихильником реформ».

Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість зміною ролі Міністерства фінансів у фіскальній політиці після відставки глави відомства Олександра Данилюка.

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Про це заявив глава департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання УНІАН про вплив відставки міністра на подальшу співпрацю Фонду з Україною.

«Ми не коментуємо персоналії і внутрішні проблеми з персоналом, дозвольте мені прояснити це. Але наші представники висловили стурбованість можливою зміною інституційної ролі Міністерства фінансів. Я відділяю це від персоналій, але ми висловили стурбованість щодо інституційної ролі. Міністерство фінансів має зберегти, з нашої точки зору, центральну і ключову роль у фіскальній політиці. Міністр фінансів - очевидно, важлива фігура у наших консультаціях. Міністр Данилюк був твердим прихильником реформ», - сказав Райс.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Міністр на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопочеться вже протягом двох років. Після цього Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні було прийнято постанову, яка перепідпорядковувала Державну фіскальну службу Кабінету міністрів, а також робить необов'язковим узгодження з Мінфіном проектів рішень уряду. Постанову так і не було опубліковано, оскільки, за словами Данилюка, вона порушувала чинне законодавство.