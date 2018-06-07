Фонд гарантування хоче підвищити відшкодування за вкладами

На думку Фонду, це підвищить довіру вкладників до банків поряд з розширенням гарантій за вкладами, вдосконаленням банківського нагляду, судової та правоохоронної систем, підвищенням фінансової грамотності громадян і відповідальності банкірів.

Підвищення довіри українців до банківської системи можливе за рахунок підвищення гарантованої суми відшкодування за вкладами і розширення гарантій, вдосконалення банківського нагляду, вдосконалення роботи судової та правоохоронної систем, підвищення фінансової грамотності та відповідальності банкірів.

Читайте такожСкільки грошей українці зберігають на депозитах: свіжа статистика НБУ

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик під час презентації дослідження компанії InMind про довіру вкладників до банків, проведеного на замовлення Фонду за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

За його словами, Фонд згоден з тим, максимальна сума гарантованого відшкодування за вкладами в розмірі 200 тис. грн, що діє на цей час, - це мало.

«На нашу думку - думку команди Фонду гарантування вкладів, ми могли б піти до 600 тисяч і вище. Це матиме економічний сенс для значної кількості людей», - сказав Оленчик.

За його словами, основним стримуючим фактором для Фонду в цьому напрямі є заборгованість перед Міністерством фінансів у сумі 60 млрд грн, відсотки за якою при погашенні боргу вчасно, а не достроково, становитимуть 85 млрд грн.

«Маючи таке ядро у себе на ногах, фінансове, нам зараз взагалі складно говорити, але ми декларуємо, що пора в 2018-2019 роках зробити такий крок. І цей крок має бути не символічним, не під вибори, а реальним», - додав Оленчик.

Він зазначив, що Фонд розраховує на підтримку в цьому питанні з боку Мінфіну, Національного банку та міжнародних партнерів.

Згідно з представленою презентацією Фонду, встановлена на сьогодні сума гарантованого відшкодування в 200 тис. грн покриває 39,4% вкладів у банках, тоді як підвищення цієї суми до 800 тис. грн покриє 71,3% вкладів.

Також Оленчик повідомив, що в управлінні Фонду перебувають активи збанкрутілих банків на 508,1 млрд грн за балансовою вартістю, проте їхня оцінна вартість становить лише 89,7 млрд грн.

При цьому, як зазначив представник Фонду, вимоги кредиторів цих банків становлять 266,6 млрд грн, у тому числі вимоги кредиторів четвертої черги (вклади на суму понад гарантовану суму 200 тисяч) - 37,5 млрд грн.

Також Оленчик повідомив, що Фонд вже подав до правоохоронних органів 4936 заяв з претензіями щодо збанкрутілих банків на 430 млрд грн, у тому числі - 401 заяву на 182 млрд грн - щодо власників істотної участі в цих банках.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням компанії InMind, проведеним на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID, 53% українців у 2017 році висловили недовіру до банків, тоді як у 2015 році цей показник становив 19%.