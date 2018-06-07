Учасниками накопичувальної пенсійної системи можуть стати майже 5 мільйонів українців

Мінсоцполітики зазначило, що на сьогоднішній день розміри внесків та вік учасників є темою для дискусій.

Учасниками обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи, у разі залучення до нього осіб до 35 років, у перший рік її впровадження можуть стати 4,6 млн осіб.

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Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства соціальної політики.

«У разі залучення до участі застрахованих осіб віком до 35 років на дату запровадження сплати страхових внесків та встановлення розміру внесків на рівні 2% у перший рік запровадження з поступовим його збільшенням на один відсоток до 7%, чисельність учасників в перший рік становитиме 4,6 млн застрахованих осіб, та передбачається залучити 8,3 млрд грн страхових внесків», - йдеться в повідомленні.

При цьому міністерство відзначило, що на сьогоднішній день розміри внесків та вік учасників є темою для дискусій.

«Відповідно, обсяг коштів, акумульованих пенсійними фондами, і кількість учасників залежатиме від прийняття остаточної моделі другого рівня пенсійної системи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд України розробив дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи пенсійного забезпечення перейти до формування накопичувальної системи. В рамках цієї системи кожен українець буде відраховувати частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок і надалі отримувати пенсію і з солідарного, і з накопичувального рівнів.

За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення, яку планується з 1 січня 2019 року, не призведе до збільшення розміру податків ні для працівників, ні для їхніх роботодавців.