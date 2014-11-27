АМКУ визнав, що держбанки не зможуть забезпечити якісну виплату зарплат бюджетникам

Антимонопольний комітет України звернувся до уряду з вимогою забезпечити дотримання чинного законодавства про захист економічної конкуренції на ринку банківського обслуговування держпідприємств і їх співробітників. Як йдеться у листі, підписаному державним уповноваженим Комітету Сергієм Шершуном, ряд дій уряду, спрямованих на примусове переведення бюджетників у державні банки, не лише суперечать Закону, але й можуть створити перешкоди для вільного доступу людей до особистих коштів.

За результатами розслідування Антимонопольного комітету, прийняті Кабінетом міністрів України протокольні рішення про переведення держпідприємств і їх співробітників на обслуговування з комерційних у державні банки були прийняті не в силу об'єктивних причин, а на основі клопотання керівництва "Ощадбанку".

При цьому, за даними Антимонопольного комітету, всім державним банкам належить лише 8% від чинних на українському ринку банкоматів, в той час як зняття готівки в банкоматній мережі є домінуючою (більше 90%) банківською операцією серед власників зарплатних карт. Таким чином, у разі переведення бюджетників на отримання зарплати за картками державних банків, співробітники держпідприємств і бюджетних організацій будуть змушені користуватися послугами зняття готівки за іншими тарифами, ніж у держбанках.

Також АМКУ нагадує, що сьогодні в Україні законне право обслуговувати співробітників державних і бюджетних організацій мають 60 вітчизняних банків, в тому числі і три державних банки.