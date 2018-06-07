Валюта завтра подорожчає: курси гривні від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 8 червня: 100 USD – 2617.1679 грн; 100 EUR – 3097.6799 грн; 10 RUR – 4.2340 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2617.1679 (7 червня – 2616.2366)

100 EUR – 3097.6799 (7 червня – 3078.0024)

10 RUR – 4.2340 (7 червня – 4.2193)

У четвер, 7 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,14/26,16 грн/дол.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася по відношенню до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,77/30,78 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1717 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 440 угод на суму 264,24 млн дол.