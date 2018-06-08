Аргентина і МВФ домовилися про кредит на $50 мільярдів

Ці кошти виділяються на термін у три роки.

Влада Аргентини і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися в четвер про виділення країні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, йдеться в прес-релізі фонду.

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Ці кошти виділяються на термін у три роки, передає Прайм.

На початку травня президент Маурісіо Макрі повідомив, що уряд країни звернувся до МВФ з проханням про надання кредиту. За словами президента, це було зумовлено погіршення зовнішньоекономічних умов, зростанням ставок і ціни нафти, а Аргентина багато в чому залежить від зовнішнього фінансування, що стало наслідком величезних державних витрат.

Як зазначив на прес-конференції в Буенос-Айресі міністр економіки Аргентини Ніколас Духовне, умови надання кредиту "стенд-бай" передбачають, що в 2019 році інфляція в країні становитиме 17%, у 2020 році — 13%, а в 2021 році — 9%.

"Ми впевнені, що (економіка) Аргентини продовжить зростати цього року і наступного, знижуючи свій дефіцит, наше зростання буде меншим (за прогнозоване), і буде трохи більше інфляції", — заявив Духовне.

США вітають угоду Аргентини з Міжнародним валютним фондом про кредити на 50 мільярдів доларів, заявив американський міністр фінансів Стівен Мнучин.

"Ми вважаємо, що фінансово-економічна політика Аргентини, в тому числі заходи зі зміцнення зростання та захисту вразливих верств населення, забезпечать тверду підтримку міжнародного співтовариства", — йдеться в заяві Мнучина.

За його словами, економічні реформи, на які погодилася Аргентина, стимулюють економічне зростання, і США це підтримують.