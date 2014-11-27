Українські підприємства заборгували бюджету понад 34 млрд гривень податків
ДФС прогнозує, що недобір податкових платежів за підсумками року становитиме 16,5 млрд грн
Загальна сума податкового боргу українських підприємств перед зведеним бюджетом за 10 місяців поточного року зросла до 34,1 млрд грн, з яких 11,4 млрд грн - борги попередніх періодів, а 22,7 млрд грн - борг, сформований за 2014 рік, повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби України.
При цьому в структурі сформованого за 2014 рік боргу 8,3 млрд грн становить заборгованість з виплати зобов'язань.
У загальній структурі боргів минулих періодів поточного року - 41% складають так звані безактивные (безнадійні) борги (14,8 млрд грн), 25,8% складають борги підприємств, банкрутство яких розглядається в суді (8,8 млрд грн), 24% складають борги фізосіб і реального сектору економіки (8,3 млрд грн).
«Можлива сума повернення боргу становить 5,21 млрд грн», - підкреслили в Фіскальної службі.
Читайте такожДефіцит платіжного балансу України за місяць зріс майже удвічіЯк повідомляв УНІАН, за інформацією ДФС, доходи зведеного бюджету за оперативними даними, за січень-жовтень 2014 року становили 344,1 млрд грн, що на 3,7 млрд грн (1,1%) більше аналогічного періоду минулого року. При цьому доходи державного бюджету за 10 місяців 2014 року становили 272,1 млрд грн, що на 6,7 млрд грн (3%) більше аналогічного періоду минулого року.
В розрізі основних платежів, за інформацією ДФС, приріст забезпечили надходження з податку на доходи фізичних осіб (зростання обсягу платежів склало 46,3%), з ПДВ (15,5%), по збору за користування надрами (23,8%), акцизів (3,9%), по ренті за транзит газу (119,7%) і експортних мит (119,6%).
У той же час, ДФС прогнозує, що недобір податкових платежів за підсумками року становитиме 16,5 млрд грн.