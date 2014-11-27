Українські підприємства заборгували бюджету понад 34 млрд гривень податків

Загальна сума податкового боргу українських підприємств перед зведеним бюджетом за 10 місяців поточного року зросла до 34,1 млрд грн, з яких 11,4 млрд грн - борги попередніх періодів, а 22,7 млрд грн - борг, сформований за 2014 рік, повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби України.

При цьому в структурі сформованого за 2014 рік боргу 8,3 млрд грн становить заборгованість з виплати зобов'язань.

У загальній структурі боргів минулих періодів поточного року - 41% складають так звані безактивные (безнадійні) борги (14,8 млрд грн), 25,8% складають борги підприємств, банкрутство яких розглядається в суді (8,8 млрд грн), 24% складають борги фізосіб і реального сектору економіки (8,3 млрд грн).

«Можлива сума повернення боргу становить 5,21 млрд грн», - підкреслили в Фіскальної службі.

Читайте такожДефіцит платіжного балансу України за місяць зріс майже удвічіЯк повідомляв УНІАН, за інформацією ДФС, доходи зведеного бюджету за оперативними даними, за січень-жовтень 2014 року становили 344,1 млрд грн, що на 3,7 млрд грн (1,1%) більше аналогічного періоду минулого року. При цьому доходи державного бюджету за 10 місяців 2014 року становили 272,1 млрд грн, що на 6,7 млрд грн (3%) більше аналогічного періоду минулого року.

В розрізі основних платежів, за інформацією ДФС, приріст забезпечили надходження з податку на доходи фізичних осіб (зростання обсягу платежів склало 46,3%), з ПДВ (15,5%), по збору за користування надрами (23,8%), акцизів (3,9%), по ренті за транзит газу (119,7%) і експортних мит (119,6%).

У той же час, ДФС прогнозує, що недобір податкових платежів за підсумками року становитиме 16,5 млрд грн.