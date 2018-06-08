МВФ оцінить прийнятий Радою закон про антикорупційний суд

Фонд хоче переконатися, що закон забезпечує створення антикорупційного суду, який заслуговує на довіру і «відповідає очікуванням українців».

Міжнародний валютний фонд оцінить ухвалений Верховною Радою закон про створення антикорупційного суду на предмет визначення вирішальної ролі панелі міжнародних експертів у процесі добору суддів.

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Про це заявив голова департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання УНІАН про перспективи співпраці з Україною після ухвалення закону.

«З приводу ухвалення парламентом закону про антикорупційний суд - це сталося кілька годин тому. Ми маємо оцінити цей закон у тому вигляді, в якому він був ухвалений, подивитися на нього. І те, що ми хочемо побачити, - що закон забезпечує створення незалежного і такого, що заслуговує на довіру, антикорупційного суду, який відповідає очікуванням українців. У цьому відношенні процес відбору суддів, які працюватимуть у цьому суді, є критичним. Важливо, щоб панель міжнародних експертів щодо підтримки цього процесу мала вирішальну роль у перевірці кандидатів на посади суддів на предмет наявності необхідної кваліфікації. У процесі оцінки прийнятого закону ми будемо дивитися на це як на пріоритетний елемент», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів вона разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

Ухвалення закону є однією з умов продовження співпраці з МВФ.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол. Крім того, продовження співпраці з Фондом є умовою надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС, а також дозволить уряду залучати кошти приватних інвесторів на більш вигідних умовах. За словами екс-міністра фінансів України Олександра Данилюка, припинення співпраці з МВФ призведе до необхідності секвестру (скорочення) державного бюджету України у 2018 році на 4 млрд дол.

Крім ухвалення закону про антикорупційний суд, Україна для продовження співпраці з МВФ має привести ціни на газ для населення до ринкового рівня і забезпечити зниження дефіциту бюджету.