НБУ сьогодні продавав банкам долари по 14,96 грн

13:10, 27 листопада 2014
Фінанси
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Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 29,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 14,9525 грн за 1 долар

Фото УНИАН

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 27 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 14,9567 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн дол., середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 14,9567 грн за 1 долар США», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДолар за офіційним курсом уже коштує менше 15 гривеньЗа інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 29,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 14,9525 грн за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 26 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 14,9754 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

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