Звільнення Данилюка лише посилило фінблок уряду - Гройсман

Гройсман сьогодні представив команді міністерства в. о. міністра фінансів Оксану Маркарову.

Прийнята Верховною Радою України 7 червня рішення про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка не послабило команду уряду у фінансовому блоці, а навпаки, посилило її.

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Про це, виступаючи перед депутатами в ході Години уряду у Верховній Раді, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Вчорашнє рішення про звільнення міністра фінансів ні в якому разі не послабило команду уряду, а навпаки - посилила команду уряду у фінансовому блоці", - сказав він.

Гройсман подякував депутатам за підтримку в питанні звільнення Данилюка і повідомив, що сьогодні представив команді міністерства в. о. міністра Оксану Маркарову.

"Сьогодні я представив виконуючого обов'язки міністра фінансів Оксану Сергіївну Маркарову, яка є першим заступником, вона є дуже компетентним професіоналом, розуміє держфінанси, є серйозним реформатором, я дав їй повну підтримку комплектації команди Міністерства фінансів і впевнений, що швидкість змін буде швидкою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Міністр на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність на порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопочеться вже протягом двох років. Після цього Данилюк звернувся з листом до послів "Великої сімки", стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні було ухвалено постанову, яка перепідпорядковує Державну фіскальну службу Кабінету міністрів, а також робить необов'язковим узгодження з Мінфіном проектів рішень уряду. Постанову так і не було опубліковано, оскільки, за словами Данилюка, вона порушувала чинне законодавство.