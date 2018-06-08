Нацбанк назвав купюри, які підробляють найчастіше

Найчастіше підроблюваними купюрми в 2017 році були 500 грн і 100 дол.

Найчастіше підроблюваними купюрами за підсумками 2017 року були банкноти номіналом 500 грн і 100 дол.

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Про це йдеться в річному звіті Національного банку за 2017 рік.

За даними НБУ, протягом 2017 року було вилучено з обігу майже 10,5 тис. штук підроблених банкнот національної валюти на суму 3,6 млн грн, із загальної кількості вилучених банкнот 61% були номіналом 500 грн зразка 2006 року. Серед вилучених з обігу в 2017 році фальшивих банкнот іноземної валюти переважали долари США (77,6% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти), обсяг підроблених банкнот номіналом 100 доларів США становив 94% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот доларів США.

Як повідомляв УНІАН, загальна кількість підроблених банкнот гривні в 2016 році перебувала практично на рівні 2015 року - 2,8 підробок на 1 млн справжніх купюр - при цьому кількість фальшивих купюр номіналом 500 грн зросла. В цілому серед підроблених банкнот національної валюти в 2016 році переважали номінали 500 грн, 50 грн, 100 грн і 200 грн.