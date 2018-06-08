Новий керівник Мінфіну розраховує на поглиблення співробітництва з МВФ

Своїми пріоритетами на новій посаді Маркарова назвала підвищення бюджетної ефективності, макроекономічну стабільність і підтримку економічного зростання.

Виконувач обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова розраховує на поглиблення співробітництва України з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом.

«Якщо говорити про Міжнародний валютний фонд, який надзвичайно сильно підтримав нас після кризи, і програма розширеного фінансування справді дала нам можливість разом з підтримкою міжнародних партнерів провести важливі реформи, я дуже сподіваюся на поглиблення цього співробітництва», - сказала Маркарова в ефірі одного з телеканалів.

Своїм першим пріоритетом на новій посаді Маркарова назвала підвищення бюджетної ефективності за допомогою впровадження середньострокового бюджетного планування та проведення ревізії бюджетних витрат.

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Другим пріоритетом вона назвала макроекономічну стабільність і зниження фіскальних ризиків, що передбачає поглиблення відносин з міжнародними партнерами.

Третім пріоритетом Маркарова вважає підтримку економічного зростання за рахунок реформування податкової служби та митниці, створення Служби фінансових розслідувань, зниження тиску на бізнес, широкого обговорення податкового законодавства і завершення реформи державних банків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Причиною відставки став конфлікт міністра з прем'єром, який минулого тижня вийшов у публічну площину.

Данилюк займав посаду міністра фінансів з квітня 2016 роки після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром замість Арсенія Яценюка.

Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків голови Міністерства фінансів на Оксану Маркарова, яка з березня 2015 року обіймала посаду заступника міністра, а з квітня 2016 року - першого заступника міністра фінансів.