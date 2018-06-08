Зростання соцстандартів: в Україні з 1 липня перерахують пенсії

Наступний перерахунок пенсій буде проведено у грудні цього року.

Пенсійний фонд України з 1 липня здійснить перерахунок пенсій у зв'язку із зростанням соціальних стандартів та зміни максимальної пенсії, яка визначається на рівні 10 прожиткових мінімумів.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті фонду.

У повідомленні зазначається, що наступний перерахунок пенсій буде проведено у грудні цього року.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про державний бюджет прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня.