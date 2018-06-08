Набридло: Гройсман анонсував перевірку АМКУ

Прем'єр закликав депутатів підтримати законопроект, внесений президентом України Петром Порошенком, який сприятиме системній ліквідації проблем у роботі АМКУ з держзакупівлями.

Уряд на засіданні в середу, 13 червня, планує доручити Державній аудиторської службі провести аудит і перевірку Антимонопольного комітету України.

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Про це в ході Години уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Буде доручення уряду в середу Держаудитслужбі провести аудит і перевірку. Я хочу сказати, що дії Кабінету міністрів і прем'єр-міністра будуть суворішими, набридло. Ми тут намагаємося з ранку до вечора будувати нормальні умови для ведення бізнесу в країні, а той чи інший чиновник намагається нам це зруйнувати», - сказав прем'єр.

На його думку, здебільшого дії АМКУ не сприяють проведенню чесних тендерних процедур.

«Хоча можу сказати, що керівник АМКУ намагається багато речей у ньому змінити, але там не все від нього залежить. Там така система управління "демократична", коли кожен сам собі будує свою систему управління», - сказав прем'єр.

Він закликав депутатів підтримати законопроект, внесений президентом України Петром Порошенком, який сприятиме системній ліквідації проблем у роботі АМКУ з держзакупівлями.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Гройсман обіцяв порушити питання звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва і «його дармоїдів» у разі продовження блокування важливих державних тендерів. Зокрема, прем'єр повідомив про заблоковані АМКУ тендери, необхідні для виробництва конкурентної української продукції, а також тендери на закупівлю сканерів для митниці ДФС.

У грудні 2017 року голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявляв, що не проти проведення незалежного аудиту відомства, щоб "розвіяти всі інсинуації".