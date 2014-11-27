"Дочка" банку "Росія", який потрапив під санкції, припиняє роботу з картками

Собінбанк, який потрапив під санкції США, з 1 грудня припиняє випуск та перевипуск карток, йдеться в офіційному повідомленні кредитної організації, повідомляє ТАСС

При цьому банк буде продовжувати обслуговувати картки до планового терміну їх перевипуску, зазначеного на самій карті.

C 1 серпня ЄС ввів санкції проти Сбербанку, ВТБ, Газромбанку, Внєшекономбанку і Россельхозбанку. Раніше санкції проти російських банків ввели США, Канада і Австралія.

"Зараз у нас наказ не перевипускати карти. У нашому філіалі програма не дає випускати картки", - пояснила співробітниця колл-центру Собінбанку.

Читайте такожРосійський ВТБ, який потрапив під санкції, попросив у держави понад $5 млрдУ кінці березня Собінбанк поряд зі своєю материнською компанією - АБ "Росія" бізнесмена Юрія Ковальчука - потрапив у санкційний список США. Це змусило міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard зупинити обслуговування карток цих банків. У результаті клієнти банків не могли розплатитися карткою в магазинах, а також провести міжнародні транзакції.

Інші російські банки для захисту від ризиків відключення сервісів Visa і MasterCard прийняли інше рішення і почали співробітництво з китайською UnionPay і японської JCB.

Собінбанк є 100-процентною "дочкою" банку "Росія", входить в топ-100 серед російських кредитних організацій за розміром активів. Кредитний портфель на 1 березня 2014 року становив 32,7 млрд рублів, зобов'язання перед фізособами - 19,6 млрд рублів.