"Банківська криза": 90 тисяч найбагатших українців тримають на депозитах більше 160 мільярдів

При цьому депозити на суму понад 500 тисяч гривень в Україні мають 89,8 тисячі українців.

Майже 90 тисяч українців зберігають на депозитах в банках сумарно 161,833 мільярда гривень.

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Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на заступника директора-розпорядника Фонду Андрія Оленчика.

За даними Фонду, депозити на суму понад 500 тисяч гривень в Україні мають 89,8 тисячі українців (0,22% від усіх вкладників). Але загальна сума їхніх заощаджень становила 161,8 мільярда гривень (39,86% по сумі від усіх вкладів) або в середньому 1,8 мільйона гривень на особу.

Найбільшою категорією вкладників є, ті у кого депозити від 10 гривень до 100 тисяч гривень. Таких в Україні 23,4 мільйона клієнтів, або 58% від усіх вкладників. При цьому разом вони тримають на депозитах менше, ніж заможні українці: 100 млрд гривень проти 161,8 мільярда гривень.

Масової категорією також є клієнти, у яких на рахунках до 10 гривень (в середньому по 1,5 гривень). Таких клієнтів 16,1 мільйона. Наголошується, що вклади до 10 гривень не гарантуються Фондом.

Від 100 тисяч до 200 тисяч гривень на депозитах знаходяться у 476 тисяч українців. Сумарно їх вклади становлять 69 мільярда гривень.

Від 200 тисяч до 500 тисяч гривень в банках тримають 268,5 тисячі громадян - на загальну суму 75 мільярдів гривень.

Загалом в Україні налічується 40,3 мільйона клієнтів-фізосіб із загальною сумою заощаджень 405,9 мільярда гривень.