Зростання цін в Україні сповільнилося до 11,7%: подорожчали яйця, м'ясо та алкоголь

До попереднього місяця зафіксовано нульове зростання цін.

Інфляція в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року становить 11,7%, сповільнившись після 13,1% в аналогічному вимірі в квітні.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Україні зросли на 0%, до грудня 2017 року – на 4,4%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксовано на яйця – в 2 рази, утримання будинків і прибудинкових територій – на 37,2%, м'ясо та м'ясопродукти – 22,3%, автодорожній пасажирський транспорт – 20%, алкогольні напої та тютюнові вироби – 19,4%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксоване лише на цукор – на 19,9%.

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні в травні становить 9,3% у річному вираженні, 0,2% - до попереднього місяця, 3,5% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року склала 13,1%, сповільнившись з 13,2% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом у 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні поточного року на 10%.