Найбільші українські банки припиняють роботу в зоні АТО

Зокрема, у четвер «Райффайзен Банк Аваль», що входить до групи найбільших, повідомив про ліквідацію Луганської обласної дирекції банку у зв'язку із неможливістю продовження банківської діяльності.

«Припиняються повноваження всіх органів управління дирекції... Працівники дирекції не мають повноважень вчиняти дії щодо здійснення банківських операцій та надання банківських послуг, прийняття інших рішень з банківської діяльності від імені банку, а також не мають права задовольняти вимоги третіх осіб, розпоряджатися майном банку і здійснювати розрахунки із вкладниками, кредиторами, працівниками банку та іншими третіми особами», - сказано в повідомленні банку у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Також повідомляється, що банк затвердив план заходів щодо закриття дирекції, і в рамках цього плану всі дії щодо закриття повинні бути завершені до 31 травня 2015 року.

Нагадаємо, державний «Ощадбанк» прийняв рішення до 1 грудня перенести своє Донецьке обласне управління у м. Краматорськ, Луганське обласне управління - у м. Сєвєродонецьк, на підставі рішення уряду від 7 листопада про тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ на території областей та рішення Ради національної безпеки та оборони. Банк запропонував клієнтам дізнаватися оперативну інформацію про доступні відділення, що працюють, у контакт-центрі або на своєму сайті.

У кінці жовтня за рішенням акціонерів «Перший український міжнародний банк», що входить до групи найбільших, змінив адресу реєстрації з Донецької на Київську. Згідно змін до статуту, нова адреса реєстрації банку - вул. Андріївська, 4 у м. Києві, тоді як раніше банк був зареєстрований у Донецьку по вул. Університетська, 2а. Банк офіційно повідомив про зміну місця перебування клієнтів і контрагентів, і запевнив, що зміна адреси реєстрації не вплине на щоденну роботу відділень і банкоматів банку.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом запропонував Національному банку у місячний строк припинити обслуговування банками рахунків суб'єктів господарювання та населення в зоні АТО, а також зобов'язав Кабмін у двотижневий термін згорнути роботу держпідприємств, установ та організацій у зоні АТО, забезпечивши евакуацію або переведення працівників, вивезення майна і документації.

Україна від квітня цього року веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків, що активізувалися на тлі демократичних перетворень у країні.

До територій, не підконтрольних владі, за рішенням уряду від 7 листопада, належать такі великі міста регіону, як Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Макіївка, Харцизьк, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Красний Луч, Ровеньки, Свердловськ, Стаханов і Первомайськ.

Національний банк України зобов'язав банки України повністю призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою, від 7 серпня. Як згодом повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева, працювати в зоні АТО було дозволено лише державному «Ощадбанку» за обмеженим спектром операцій.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, на даний час уряд переглядає свою політику щодо Донецької і Луганської областей, включаючи можливість створення вільної економічної зони в регіоні.