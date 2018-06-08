Курс валют на понеділок: НБУ зміцнив гривню до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 11 червня: 100 USD – 2613,6416 гривні; 100 EUR – 3072,0743 гривні; 10 RUR – 4,1706 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2613,6416 (8 червня – 2617,1679)

100 EUR – 3072,0743 (8 червня – 3097,6799)

10 RUR – 4,1706 (8 червня – 4,2340)

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,13/26,15 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів котирування гривні не змінилися.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,70/30,72 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,1364 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 494 угоди на суму 291,70 мільйона доларів.