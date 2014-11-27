Гривня на міжбанку зміцнилася на 11 копійок

У четвер, 27 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України станом на 13:42 підвищилися до 14,96/15,26 проти 15,07/15,37 на закритті торгів у середу, 26 листопада.

Про це повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро на вказаний момент часу зросли до 18,67/19,04.

Котирування гривні щодо російського рубля піднялися до 0,31/0,32.

Читайте такожРосійський рубль різко впав, втративши останній підтримкиЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 14,9567 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 29,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 14,9525 грн за 1 долар.