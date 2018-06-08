Єврозона відклала виплату Греції траншу в 1 мільярд євро - ЗМІ

Причиною відтермінування чергового траншу для Греції стало невиконання країною всіх умов для отримання кредиту.

Фонд порятунку єврозони ESM вирішив притримати виплату Греції траншу в 1 мільярд євро через відсутність підтвердження Афін про погашення заборгованості.

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Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Ekathimerini.

Представник ESM заявив, що Греція досягла задовільного прогрессу для отримання кредиту, однак не всі умови виконані.

"Потрібно підтвердження від грецької влади, що деякі платежі за погашення заборгованості повністю виконані. Це необхідно для того, щоб прийняти рішення про надання 1 мільярда євро, які залишилися", - заявив він.

"Тому рада директорів ESM сьогодні у Парижі вирішила відкласти своє рішення з цього питання", - додав представник ESM.

Кошти будуть доступні для перерахування Афінам до 15 червня.