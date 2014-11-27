Нацбанк незначно зміцнив офіційний курс

Офіційний курс гривні, який вчора подолав психологічну позначку 15 гривень, сьогодні залишається практично стабільним.

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