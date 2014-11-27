Нацбанк незначно зміцнив офіційний курс
14:20, 27 листопада 2014Фінанси
0
Офіційний курс гривні, який вчора подолав психологічну позначку 15 гривень, сьогодні залишається практично стабільним.
Офіційний курс гривні залишається майже стабільним / Фото УНИАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 27 листопада з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 1496.6885 (с 14.00 26 листопада – 1497.3062)
100 EUR – 1867.1189 (с 14.00 26 листопада – 1860.2532)
10 RUR – 3.2239 (с 14.00 26 листопада – 3.3291)
Читайте такожДля стабілізації гривні НБУ запропонували скасувати валютні аукціони та підвищити облікову ставку
Нагадаємо, гривня на міжбанку сьогодні зміцнилася на 11 копійок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter