Ідеться не тільки про заступників, а й про радників, наголосив Данилюк.

Звільнений 7 червня міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що уся його команда також іде з міністерства.

В ефірі Громадського він заявив, що йдеться не тільки про заступників, а й про радників. "Люди, які прийшли разом зі мною, це Юрій Буца, Сергій Марченко, подали свої заяви про відставку. Ми як команда залишаємо Мінфін. Інші радники, які допомагали мені в роботі також ідуть. Зокрема, Яна Бугрімова, яка в принципі є найсильнішим кандидатом", - сказав він.

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"Оксана Маркарова залишається, але вона не прийшла зі мною", - зазначив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Екс-міністр на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопотав вже протягом двох років. Після цього Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні було прийнято постанову, яка перепідпорядковувала Державну фіскальну службу Кабінету міністрів, а також робить необов'язковим узгодження з Мінфіном проектів рішень уряду. Постанову так і не було опубліковано, оскільки, за словами Данилюка, це порушувало чинне законодавство.

Міжнародний валютний фонд повідомив про стурбованість можливим зменшенням ролі Міністерства фінансів у фіскальній політиці.