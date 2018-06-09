Експерти підрахували суму збитків України від агресії Росії

Загалом вона становить близько 100 мільярдів доларів.

У результаті російської анексії Криму та окупації частини Донбасу Україна втратила близько 100 мільярдів доларів.

Про це йдеться у дослідженні Atlantic Council, передає Український кризовий медіацентр.

Автор дослідження "Ціна Кремлівської агресії в Україні: матеріальний вимір", старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що Росія несе повну юридичну відповідальність за ті частини України, які вона окупувала.

Так, за даними дослідження, вартість анексованої кримської землі становить понад 1,8 мільярда доларів. Окрім цього, свої активи в Криму втратили українські банки – від 1,7 до 1,9 мільярда доларів. Також Росія конфіскувала "Крименерго" - це ще мільярд доларів збитків для України.

Через знищення значної частини інфраструктури під час воєнних дій на Донбасі Україна втратила близько 9,5 мільярда доларів. "Хто тут за це відповідає? "ДНР" чи "ЛНР" не визнані у світі. Цю територію захопили без будь-яких правових документів", - підкреслив Аслунд.

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Але основна частина збитків – це втрата доходів від роботи компаній на окупованих територіях. У звіті зазначається, що у 2013 році Донбас був джерелом 10% ВВП України, а Крим – 3,7%. Станом на той же рік МВФ оцінив ВВП України на рівні 179,6 мільярда доларів. Вирахувавши з цієї суми 13,7% та помноживши її на чотири роки окупації, матимемо 98,4 мільярда доларів.

Однак, згідно з даними дослідження, Росія щороку витрачає близько двох мільярдів доларів на підтримку анексованого Кримського півострова.

"В українців є декілька шляхів, щоб отримати компенсацію за шкоду, яка була завдана. Один зі шляхів – двостороння угода про інвестиції між Україною та Росією, яка була підписана у 1998 році. Ця угода передбачає, що кожна сторона заохочуватиме інвесторів іншої сторони здійснювати інвестиції на своїй території та дозволить такі інвестиції, поважаючи законодавство іншої сторони", - розповів під час презентації президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

Нагадаємо, у травні 2018 року українські інвестори виграли третейський арбітраж у Гаазі, який зобов’язав Росію сплатити компенсацію за анексію Криму. У рішенні фігурує сума у 159 мільйонів доларів.