Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені - голова НБУ

Смолій описав процедуру прийняття рішення Фондом.

Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду до осені цього року.

Про це в інтерв'ю Zn.ua розповів голова Національного банку України Яків Смолій.

Він нагадав, що для отримання траншу МВФ Україна брала на себе зобов'язання - підняти тарифи на газ і прийняти закон про Антикорупційне суді.

Смолій зазначив, що НАК "Нафтогаз України" представив МВФ іншу концепцію газового ринку, яку у фонді в підсумку визнали прийнятною для продовження переговорів. А нещодавно Верховна Рада прийняла закон про Антикорупційне суді.

Читайте такожМВФ прокоментував відставку Данилюка: висловив стурбованість

"Після узгодження всіх питань і прийняття рішення зазвичай приблизно через тиждень-два в Київ прибуває місія Фонду. Вона тут працює близько двох тижнів, після чого їде у Вашингтон і готує документи на засідання ради директорів. Це ще близько двох тижнів. Після ухвалення рішення радою директорів потрібні ще кілька тижнів для його оформлення та перерахування коштів. Таким чином, суто для проходження всіх процедур необхідно близько двох місяців. Тобто так, до осені це [отримати транш МВФ] можливо", - сказав глава Нацбанку.

Раніше голова Нацбанку Яків Смолій заявляв, що через президентських виборів 2019 року в Україні Київ зможе розраховувати на нову програму кредитування Міжнародного валютного фонду не раніше 2020 року. За його словами, нова програма продублює ті умови, які Україна не виконала в рамках нинішньої програми.

Якщо ж Україна не отримає чергові транші кредиту від МВФ за нинішньою програмою (а за ним ланцюгової реклациею і від інших міжнародних фінансових організацій), НБУ буде проводити більш жорстку монетарну політику - щоб стримати інфляцію та виведення капіталу за кордон.