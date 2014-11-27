В українських судах розглядають більше тисячі справ щодо сплати ПДВ на 8,1 млрд гривень

Про це повідомив журналістам голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

Як зазначив чиновник, мова йде про судові розгляди як минулих періодів, так і відкритих у 2014 році.

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«За 10 місяців розглянуті 257 справ на суму 1,4 млрд грн. Причому на користь органів ДФС вирішені 50 справ на суму 756 млн грн, на користь платників податків - 207 справ на суму 600 млн грн», - повідомив Білоус.

Як повідомляв УНІАН, середньомісячний обсяг відшкодувань ПДВ-платежів українських підприємств становить близько 4,5-4,8 млрд грн. Платежі відшкодовуються у середньому 2000 підприємств щомісяця.

За даними ДФС, обсяг махінацій із платежами з податку на додану вартість у 2013 році склав близько 70 млрд грн.