Трамп вимагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків

На саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп наполягав на "справедливому" доступі до ринків для американських товарів та вимагав припинити нечесні, на його думку, торговельні практики.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що американські товари повинні мати "справедливий" доступ до ринків інших держав.

Про це глава Білого дому заявив у суботу, 9 червня, на саміті глав держав та урядів Великої сімки (G7), що відбувається в Канаді, передає DW.

На думку Трампа, іншим країнам слід припинити "нечесну" торговельну практику стосовно товарів, вироблених у США. Саме через такі дії інших країн США "впродовж десятиліть" позбавляли переваг, наголосив Трамп на прес-конференції.

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Він також зазначив, що не звинувачував лідерів найбагатших демократій світу в причетності до "несправедливих" торговельних угод. Щодо самого клубу найрозвинутіших країн, то тут, на думку Трампа, потрібне створення зони вільної торгівлі в межах G7. Єдиний торговельний простір в межах Великої сімки потрібно створити без бар'єрів та перешкод та без такого явища як державні дотації, вважає американський президент.

Сам Трамп не дочекався завершення саміту в Канаді з огляду на його майбутню зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Нагадаємо, з 1 червня 2018 року США запровадили митні збори на імпорт алюмінію та сталі. Під дію ввізного мита підпали в тому числі ЄС, Канада та Мексика. Останні дві країни разом зі США є членами Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA), яку президент Дональд Трамп неодноразово критикував. Трамп також запропонував замінити 24-річний договір щодо NAFTA двома окремими угодами.