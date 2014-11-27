Порошенко заявив про необхідність збільшити військовий бюджет України

Україна повинна збільшити свій військовий бюджет, тому що у найближчі роки доведеться розраховувати в основному на боєздатність власної армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

"В нас немає іншого виходу, як нарощувати військові асигнування. Вже зовсім скоро до цієї зали подадуть проект бюджету. Я розраховую на нашу співпрацю. Навколо наших кордонів іноземних солдат - як сарани. А найближчими роками Україна мусить розраховувати в першу чергу на боєздатність власних Збройних сил", - сказав Порошенко.

Також він додав, що державне оборонне замовлення плануватиметься мінімум на три роки.

Читайте такожФінансування витрат армії необхідно зробити прозорішим - експертиЗа словами президента, мілітаризація суспільства є неминучою.

"Навіть початкова військова підготовка має стати одним з головних предметів у школі", - підкреслив Порошенко.

Крім того, він заявив, що Україна через агресію РФ змушена відмовитися від переведення служби в армії виключно за контрактами.

"Сусіди підправили наші плани і без призову поки що ніяк", - зауважив президент.

Також Президент заявив про необхідність скасування позаблокового статусу держави.

"Поголошена у 2010 році позаблоковість України не змогла та й не могла гарантувати територіальну цілісність. Від неї треба відмовлятися", - сказав він.