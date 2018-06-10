Відійшли від фіксованого курсу: у НБУ розповіли, що визначає курс гривні

Курс гривні зараз визначає не Національний банк, а ринок, тому все залежить від рівня експорту та імпорту.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що НБУ відмовився від фіксованого валютного курсу, він визначається ринком.

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Про це він розповів в інтерв'ю ZN.ua.

"Ми вже давно відійшли від фіксованого курсу. Курс зараз визначає не Національний банк, а ринок. Уряд використовує при складанні бюджету ті чи інші технічні, розрахункові показники, однак кон'юнктура ринку їх реалізації може і не сприяти. Якщо імпорт і експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджеті, ми в це втручатися не можемо", - сказав Смолій.

"Ми тільки стежимо, щоб коливань великих не було, адже вони збільшують невизначеність в економіці і заважають бізнесу і населенню приймати довгострокові рішення. Ось це і є найбільша об'єктивність", - додав глава НБУ.

За його словами, НБУ постійно присутній на ринку: купує або продає валюту. Так, з початку року на міжбанківському валютному ринку було закуплено понад 1,2 мільярда доларів до міжнародних резервів.

"Ми приблизно орієнтуємося, який у нас обсяг пропозиції валюти і попиту на неї, і виходимо з того, що повинні нарощувати резерви, але одночасно і не повинні заважати ринку визначати курс гривні, який відповідає стану економіки. Ми всі вже бачили, до чого призводить підтримання курсу гривні на штучному рівні, відірваному від економічних реалій, - до накопичення дисбалансів і криз", - підкреслив глава Нацбанку.

"НБУ може короткостроково все вирівняти за допомогою тиску на курс гривні і задовольнити прем'єр-міністра. Але навіщо? Це рішення не вбереже нас від повторення ситуації через певний час. В НБУ, якщо ми утримаємо його незалежність, керівництво повинно приходити на сім років і працювати на тривалу перспективу. Ми не можемо зациклюватися на короткостроковій ситуації і не можемо дозволити собі "одноразові" рішення, які не вирішують суті проблеми", - резюмував Смолій.

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