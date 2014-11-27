Виплати вкладникам «VAB Банку» та CityCommerce Bank обіцяють розпочати після завершення роботи тимчасової адміністрації

Фонд має намір розпочати масові виплати гарантованого відшкодування вкладникам цих банків після завершення роботи тимчасової адміністрації.

Про це йдеться у роз'ясненнях вкладникам банків на сайті фонду.

Фонд нагадує, що тимчасова адміністрація у неплатоспроможних «VAB Банку» та CityCommerce Bank введена строком на три місяці - до 20 лютого 2015 року включно і може бути продовжена одноразово на строк до одного місяця.

«Уповноваженими особами фонду буде проводитися оцінка фінансового і майнового стану банків даних з метою підготовки плану врегулювання щодо виведення даних банків з ринку. У зв'язку з цим на даний момент усі операції за рахунками клієнтів банків припинені», - сказано в повідомленні.

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Фонд має намір розпочати масові виплати коштів вкладникам у межах 200 тис. грн після завершення роботи тимчасової адміністрації у зазначених банках. Порядок виплат буде залежати від обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку. На даний час фонд шукає потенційних інвесторів для участі у цьому процесі.

Також повідомляється, що фонд проводить інвентаризацію банківських активів і зобов'язань, визначаючи перелік вкладників для виплат, та докладає всіх зусиль для обробки значних обсягів інформації, щоб у найкоротші терміни сформувати списки вкладників.

Фонд обіцяє додатково повідомити про початок виплат вкладникам по депозитах, що закінчилися, і поточних рахунках у період дії тимчасової адміністрації та закликає вкладників стежити за новинами на сайтах банків і фонду. Причому, за інформацією фонду, подавати заяви на виплату коштів у період тимчасової адміністрації не потрібно.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «VAB Банк» і CityCommerce Bank на підставі рішення Національного банку України про визнання цих банків неплатоспроможними.

«VAB Банк» працює на ринку України від 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).

CityCommerce Bank («Міський комерційний банк») працює на ринку України від 2006 року і входить до групи середніх банків за розміром активів. За інформацією НБУ, власником банку є компанія з управління активами «Глобал фінансіал менеджмент груп».