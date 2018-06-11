Новий керівник Мінфіну очікує на отримання траншу від МВФ восени

За словами Маркарової, переговори щодо тарифів на газ та реформи енергетичного ринку в даний час ведуться.

Виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова очікує на отримання траншу від Міжнародного валютного фонду восени.

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Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню The Financial Times.

«Переговори щодо тарифів на газ і реформи енергетичного ринку наразі ведуться, й ми сподіваємось скоро їх завершити й розраховуємо отримати транш МВФ восени», - сказала Маркарова.

«Чим швидше ми його отримаємо, тим краще, це доводить, що ми просуваємося по нашій програмі реформ, це дуже хороший сигнал для інвесторів. Під будь-яким кутом, дуже важливо, щоб ми були в програмі», - додала вона.

Маркарова пообіцяла зберегти параметри дефіциту державного бюджету поточного року на рівні 2,5% й зазначила, що ситуація з виплат держборгу залишається під контролем.

Як повідомляв УНІАН, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. В 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Для продовження співробітництва з Фондом уряд повинен привести ціни на газ до імпортного паритету та забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури. Крім того МВФ перевірить, чи відповідає ухвалений минулого тижня закон про створення антикорупційного суду рекомендаціям Венеціанської комісії.