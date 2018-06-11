Українці продовжують діставати долари із заначок і нести в обмінники

Українці в травні продали через банки на 351 млн дол. більше готівкової валюти, ніж купили.

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему у травні становив 350,6 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за місяць банки продали готівкової валюти населенню на 1,074 млрд дол., купили - на 723,3 млн дол.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-травень - показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становить 966 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему у 2017 році становив 2,139 млрд дол.