Директора казначейства «Ощадбанку» судитимуть за розкрадання 17 мільйонів

У 2012 році посадовець, зловживаючи службовим становищем, продав 250 тис. облігацій внутрішньої державної позики на користь приватного банку та офшорної компанії.

У Києві судитимуть директора казначейства акціонерного товариства «Ощадбанк», який завдав цій фінустанові понад 16,7 млн грн збитків.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2012 року AT «Ощадбанк» придбав у Міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в кількості 900 тис. штук на загальну суму понад 913 млн грн.

Проте з’ясувалося, що за день до сплати купонного доходу за вказаним ОВДП директор «Ощадбанку», зловживаючи службовим становищем, продав 250 тис. облігацій на користь приватного банку «Банк 3/4» та офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр). Внаслідок цих дій державне акціонерне товариство недоотримало понад 16,7 млн грн прибутку від операцій з ОВДП.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України стосовно вказаної особи направлено до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті.