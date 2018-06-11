У Нацбанку назвали умови для зміцнення гривні

За словами голови НБУ, для зміцнення нацвалюти необхідне збільшення внутрішнього виробництва та експорту.

Для поліпшення стану платіжного балансу України в середньостроковій перспективі потрібно реальне збільшення внутрішнього виробництва і експорту, вважають у Національному банку України.

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Як повідомила прес-служба регулятора, посилаючись на слова голови НБУ Якова Смолія, поліпшення стану економіки позначиться, в свою чергу, і на курсі гривні.

«Якщо ми говоримо про середньострокову перспективу, то поліпшувати стан платіжного балансу необхідно не маніпуляціями з цифрами за допомогою курсу гривні, а реальним збільшенням внутрішнього виробництва і експорту», - наводяться у повідомленні слова Смолія.

За його словами, для перетворень в економіці важливі структурні реформи, в тому числі для залучення довгострокового капіталу в Україну, а однією з ключових в цьому напрямку є судова реформа.

Смолій наголосив, що тільки структурні реформи дозволять по-справжньому підвищити якість життя українців. «Підвищення соціальних стандартів - це, звичайно, добре, але жити насправді успішно і благополучно можна тільки за рахунок реальних доходів, які створює економіка», - пояснив він.

При цьому очільник НБУ заявив, що за високої інфляції монетарна політика регулятора залишатиметься жорсткою, хоча це і заважає пожвавленню економічного зростання.

«Якщо ми хочемо, щоб хтось купив обладнання, створив виробництво, реалізував інфраструктурний проект, то маємо взяти під контроль інфляцію, інакше жоден довгостроковий, стратегічний інвестор сюди не прийде», - пояснив Смолій.

Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним обмінним курсом у травні зміцнилася до долара на 0,5%, у січні-травні - на 0,7%.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів, становлять близько 26,15 грн/дол.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року - близько 30,1 грн/дол.

Згідно з даними опитування НБУ в першому кварталі 2018 року, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 28-31 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США було зафіксовано у лютому 2015 року, він становив 30,01 грн/дол.

Національний банк у травні ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних, як і місяцем раніше.

Інфляція в Україні у травні 2018 року сповільнилася до 11,7% у річному вимірі після 13,1% в аналогічному вимірі місяцем раніше.