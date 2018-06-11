Гривня починає тиждень зі зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,08/26,10 грн/дол.

У понеділок, 11 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,08/26,10 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів котирування гривні до долара зміцнилися на 3 копійки.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 30,78/30,80 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4182/0,4188 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 26,0990 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 154 угоди на суму 100,56 млн дол.