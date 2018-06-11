Ліквідацію чотирьох банків продовжили ще на рік
13:18, 11 червня 2018Фінанси
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Мова йде про банки "Форум", "Брокбізнесбанк", "Меркурій" та "Стандарт".
Ліквідацію "Брокбізнесбанку" продовжать до 10 червня 2019 року / фото УНІАН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації банків "Форум", "Брокбізнесбанк", "Меркурій" і "Стандарт".
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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банків "Форум" і "Брокбізнесбанк" продовжується на 1 рік - до 14 і 10 червня 2019 року відповідно.
Ліквідація банків "Меркурій" і "Стандарт" також продовжується на 1 рік - до 11 і 18 червня 2019 року відповідно.
Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів знаходяться активи 90 збанкрутілих банків на 508,1 мільярда гривень за балансовою вартістю, або на 89,7 мільярда – за оціночною вартістю.
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